На Херсонщині бухгалтер міськради виписувала "ліві" премії для чиновників
В одній з міських рад Херсонської області бухгалтер нараховувала незаконні премії для потрібних їй працівників, а також для себе
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Херсонської області.
Зокрема, головному бухгалтеру однієї із міських рад повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
За даними слідства, службова особа впродовж 2018 - 2019 років, зловживаючи наданими повноваженнями, діючи всупереч нормативно-правових актів та принципу ефективного використання фонду оплати праці, здійснила нарахування з подальшою виплатою завищених сум заохочень собі та окремим працівникам виконавчого комітету міської ради. Як наслідок, місцевому бюджету завдано збитків на понад 600 тис. грн. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Херсоні сталась ДТП, яка призвела до загибелі пішохода. У наїзді на людину підозрюють командира роти патрульноъ поліції.