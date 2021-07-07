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07 липня 2021, 18:01 60

На Херсонщині бухгалтер міськради виписувала "ліві" премії для чиновників

07 липня 2021, 18:01 60
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В одній з міських рад Херсонської області бухгалтер нараховувала незаконні премії для потрібних їй працівників, а також для себе

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Херсонської області.

Зокрема, головному бухгалтеру однієї із міських рад повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, службова особа впродовж 2018 - 2019 років, зловживаючи наданими повноваженнями, діючи всупереч нормативно-правових актів та принципу ефективного використання фонду оплати праці, здійснила нарахування з подальшою виплатою завищених сум заохочень собі та окремим працівникам виконавчого комітету міської ради. Як наслідок, місцевому бюджету завдано збитків на понад 600 тис. грн. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Херсоні сталась ДТП, яка призвела до загибелі пішохода. У наїзді на людину підозрюють командира роти патрульноъ поліції.

Херсонська область прокуратура чиновники премія

 
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