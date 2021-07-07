На Херсонщине бухгалтер горсовета выписывала "левые" премии для чиновников

В одном из городских советов Херсонской области бухгалтер насчитывала незаконные премии для нужных ей работников, а также для себя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

В частности, главному бухгалтеру одного из городских советов сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, должностное лицо в течение 2018 - 2019 годов, злоупотребляя предоставленными полномочиями, действуя вопреки нормативно-правовых актов и принципа эффективного использования фонда оплаты труда, осуществила начисления с последующей выплатой завышенных сумм поощрений себе и отдельным работникам исполнительного комитета городского совета.

Как следствие, местному бюджету нанесен ущерб более чем 600 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Херсоне произошло ДТП, которое привело к гибели пешехода. В наезде на человека подозревают командира роты патрульноъ полиции.