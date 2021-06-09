Подружжя "свободівців": з'явилися подробиці про загиблих у ДТП на Херсонщині
У зіткненні позашляховика з вантажівкою 8 червня загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський і його дружина Марина — керівник обласного осередку Об'єднання українок "Яворина", депутат Новгородківської селищної ради від "Свободи"
Як передає RegioNews, про це написав у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
За його словами, загибла донька подружжя, 6-річна Злата, цьогоріч мала йти у перший клас. Старша донька Аліна, яка щойно закінчила школу, зараз перебуває в комі.
Нагадаємо, про ДТП стало відомо 9 червня. Аварія сталася на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
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