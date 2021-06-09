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09 июня 2021, 15:47 1494

Семья "свободовцев": появились подробности о погибших в ДТП на Херсонщине

09 июня 2021, 15:47 1494
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В столкновении внедорожника с грузовиком 8 июня погиб заместитель председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский и его жена Марина - руководитель областной ячейки объединения украинок "Яворина", депутат Новгородковского поселкового совета от "Свободы"

Как передает RegioNews, об этом написал в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, погибшая дочь супругов, 6-летняя Злата, в этом году должна была идти в первый класс. Старшая дочь Алина, только что окончившая школу, сейчас находится в коме.

Напомним, о ДТП стало известно 9 июня. Авария произошла на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Украина политика ДТП смерти ВО Свобода

 
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