На Херсонщині через негоду не працюють сервіси обленерго

Знеструмленими залишаються 50 населених пунктів повністю та 12 частково

Знеструмленими залишаються 50 населених пунктів повністю та 12 частково

Фото з відкритих джерел

На Херсонщині через негоду та значну грозову перенапругу пошкоджено енергообладнання АТ "Херсонобленерго".

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що пошкоджено обладнання зв‘язку, телемеханіки та обладнання головної будівлі товариства. Через це тимчасово не працюють усі сервіси, кол-центр та центр самообслуговування.

Нині у Херсонській області відключено сім підстанцій 35 кВ, 48 ліній 10 кВ.

"Знеструмлені 50 населених пунктів повністю та 12 частково, найбільше - у Високопільському районі, де 19 населених пунктів повністю залишились без електропостачання та 4 частково, у Каховському районі - 16 н.п. повністю та 5 частково", - повідомили у "Херсонобленерго".

Раніше повідомлялося, що в Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.