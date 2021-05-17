На Херсонщине из-за непогоды не работают сервисы облэнерго

Обесточенными остаются 50 населенных пунктов полностью и 12 частично

Обесточенными остаются 50 населенных пунктов полностью и 12 частично

Фото из открытых источников

На Херсонщине из-за непогоды и значительного грозового перенапряжения повреждено энергооборудование АО "Херсоноблэнерго".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что повреждено оборудование связи, телемеханики и оборудование главного здания компании. Из-за этого временно не работают все сервисы, колл-центр и центр самообслуживания.

Сейчас в Херсонской области отключено семь подстанций 35 кВ, 48 линий 10 кВ.

"Обесточены 50 населенных пунктов полностью и 12 частично, больше всего - в Высокопольском районе, где 19 населенных пунктов полностью остались без электроснабжения и 4 частично, в Каховском районе - 16 н.п. полностью и 5 частично", - сообщили в "Херсоноблэнерго".

Ранее сообщалось, что в Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.