На Херсонщині кандидата в мери облили зеленкою

Поліція встановлює осіб зловмисників

Поліція встановлює осіб зловмисників

Фото: Укрінформ

У квартиру одного з мешканців міста Берислав вдерлись п`ятеро зловмисників та викрали ноутбук у одного з гостей господаря квартири. Самого господаря, кандидата у мери міста Берислава, та інших гостей, облили зеленкою.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Херсонської області.

Попередньо встановлено, що господар квартири кандидат у мери міста Берислав та кандидат в депутати облради. В його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На засіданні були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад.

В цей час в незачинену квартиру зайшли 5 зловмисників в масках. Погрожуючи битою один із злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі покинули квартиру та втекли.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

Поліцейські Херсонщини встановлюють осіб, що скоїли розбійний напад на квартиру у Бериславі #поліція #новини #безпека... Опубліковано Поліція Херсонської області Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями.