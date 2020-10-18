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18 октября 2020, 17:17 5

На Херсонщине кандидата в мэры облили зеленкой

18 октября 2020, 17:17 5
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Полиция устанавливает личности злоумышленников
Полиция устанавливает личности злоумышленников
Фото: Укринформ
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В квартиру одного из жителей города Берислав ворвались пятеро злоумышленников и похитили ноутбук у одного из гостей хозяина квартиры. Самого хозяина, кандидата в мэры города Берислава, и других гостей, облили зеленкой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Херсонской области.

Предварительно установлено, что хозяин квартиры кандидат в мэры города Берислав и кандидат в депутаты облсовета. В его квартире происходило заседание представителей одной из политических партий. На заседании присутствовали еще трое гостей, все кандидаты в депутаты районных или городских советов.

В это время в незакрытую квартиру зашли 5 злоумышленников в масках. Угрожая битой один из преступников забрал у 49-летней гостьи ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и скрылись.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственно-оперативные действия. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские Херсонщины устанавливают лиц, совершивших разбойное нападение на квартиру в Бериславе #полиция #новости #безопасность...

Опубликовано Полиция Херсонской области Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Напомним, мэра Днепра Бориса Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями.

выборы полиция мэр нападение Херсон Разбой
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