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23 червня 2020, 21:49 3

У Херсоні мітингували працівники дитячих таборів: вимагали дозволити роботу

23 червня 2020, 21:49 3
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Дитячі табори - єдині, кому не дозволили працювати на Херсонщині
Дитячі табори - єдині, кому не дозволили працювати на Херсонщині
Фото: Суспільне
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На площі Свободи в Херсоні пройшов мітинг з вимогою відкрити дитячі оздоровчі табори. Таку вимогу висунули працівники таборів із Скадовська, Лазурного, Генічеська та Каланчака.

Про це повідомлять RegioNews з посиланням на "Громадське Херсон".

За словами одного з організаторів мітингу, дитячі табори - єдині заклади на Херсонщині, яким не дозволили роботу.

Ми не можемо зрозуміти логіку керівників, які забороняють. Жодного аргументу, який об'єктивно забороняє працювати дитячим таборам, ми не бачимо. Ми готові виконувати всі вимоги. Всі працюють, крім дитячих таборів. 90 відсотків, це приватні. Якщо ми не відкриємося зараз, ми в наступному році вже не відкриємося. Галузь буде знищена", - зазначив він.

Мітингувальники заявляють, що готові приймати дітей вже зараз, щоб діти "соціалізувалися, а не сиділи влітку перед комп'ютерами".

У цьому році планували працювати 32 дитячих табори. За даними Херсонської облдержадміністрації, щорічно в області оздоровлюються близько 50 000 дітей.

В ОДА також зазначають. що постійно шлють листи Кабміну з проханням відкриття в пілотному режимі таборів на Херсонщині, однак в іншому місцева влада розводить руками: "На сьогоднішній день ми не можемо прийняти якесь інше рішення, ніж рішення, прийняте Кабміном".

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України продовжить адаптивний карантин до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих коронавірусом.

Херсон карантин митинг протест діти робота
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