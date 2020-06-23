20:41  23 июня
Непогода на западе Украины: подтоплено более тысячи домов в четырех областях
16:42  23 июня
Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины
18:18  23 июня
Ситуация на Донбассе: боевики дважды за день нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2020, 21:49 3

В Херсоне митинговали работники детских лагерей: требовали разрешить работу

23 июня 2020, 21:49 3
Читайте також українською мовою
Детские лагеря - единственные, кому не разрешили работать на Херсонщине
Детские лагеря - единственные, кому не разрешили работать на Херсонщине
Фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

На площади Свободы в Херсоне прошел митинг с требованием открыть детские оздоровительные лагеря. Такое требование выдвинули работники лагерей из Скадовска, Лазурного, Геническа и Каланчака.

Об этом сообщат RegioNews со ссылкой на "Общественное Херсон".

По словам одного из организаторов митинга, детские лагеря - единственные заведения на Херсонщине, которым не разрешили работу.

Мы не можем понять логику руководителей, которые запрещают. Ни одного аргумента, который объективно запрещает работать детским лагерям, мы не видим. Мы готовы выполнять все требования. Все работают, кроме детских лагерей. 90 процентов, это частные. Если мы не откроемся сейчас, мы в следующем году уже не откроемся. Отрасль будет уничтожена", - отметил он.

Митингующие заявляют, что готовы принимать детей уже сейчас, чтобы дети "социализировались, а не сидели летом перед компьютерами".

В этом году планировали работать 32 детских лагеря. По данным Херсонской облгосадминистрации, ежегодно в области оздоравливаются около 50 000 детей.

В ОГА также отмечают. что постоянно шлют письма Кабмину с просьбой открытия в пилотном режиме лагерей на Херсонщине, однако в остальном местные власти разводят руками: "На сегодняшний день мы не можем принять какое-то другое решение чем решение, принятое Кабмином".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.

Херсон карантин митинг протест дети работа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »