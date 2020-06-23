В Херсоне митинговали работники детских лагерей: требовали разрешить работу

Детские лагеря - единственные, кому не разрешили работать на Херсонщине

Детские лагеря - единственные, кому не разрешили работать на Херсонщине

Фото: Общественное

На площади Свободы в Херсоне прошел митинг с требованием открыть детские оздоровительные лагеря. Такое требование выдвинули работники лагерей из Скадовска, Лазурного, Геническа и Каланчака.

Об этом сообщат RegioNews со ссылкой на "Общественное Херсон".

По словам одного из организаторов митинга, детские лагеря - единственные заведения на Херсонщине, которым не разрешили работу.

Мы не можем понять логику руководителей, которые запрещают. Ни одного аргумента, который объективно запрещает работать детским лагерям, мы не видим. Мы готовы выполнять все требования. Все работают, кроме детских лагерей. 90 процентов, это частные. Если мы не откроемся сейчас, мы в следующем году уже не откроемся. Отрасль будет уничтожена", - отметил он.

Митингующие заявляют, что готовы принимать детей уже сейчас, чтобы дети "социализировались, а не сидели летом перед компьютерами".

В этом году планировали работать 32 детских лагеря. По данным Херсонской облгосадминистрации, ежегодно в области оздоравливаются около 50 000 детей.

В ОГА также отмечают. что постоянно шлют письма Кабмину с просьбой открытия в пилотном режиме лагерей на Херсонщине, однако в остальном местные власти разводят руками: "На сегодняшний день мы не можем принять какое-то другое решение чем решение, принятое Кабмином".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.