Антимонопольный комитет Украины одобрил концессию Херсонского морского порта
Об этом говорится в сообщении АМКУ, пишет RegioNews.
"С целью участия в концессионном конкурсе ООО" Петр Ойл энд Кемикалс "(г. Киев, Украина.) И компания" Risoil SA "(г.. Женева, Швейцария) создали ООО "Рисоил-Херсон" и заключили договор Объединения, при условии которого они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта Херсон. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию ", - говорится в сообщении антимонопольного комитета.
Отметим, что в конце января 2020 выбран победитель на концессию Херсонского морпорта. Им стала компания ООО "Рисоил-Херсон", которой владеет гражданин Грузии Шота Хаджишвили.
Компания взяла на себя обязательство ежегодно платить 7% от доходов порта в бюджеты всех уровней. Кроме этого "Рисоил-Херсон" должен инвестировать около 300 млн грн в развитие порта и 18 млн грн в развитие инфраструктуры Херсона.
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