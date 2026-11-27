Фото: поліція Харківської області

У Харкові двоє чоловіків викрали касету з готівкою з платіжного термінала, розташованого на території міського ринку. Сума збитків перевищує 236 тисяч гривень. Поліцейські затримали підозрюваних у хостелі та вилучили в них гроші й речі, придбані, ймовірно, за викрадені кошти

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, крадіжка сталася 24 листопада близько 14:40. До злочину причетні 35-річний житель Харкова, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, та 19-річний мешканець Харківської області.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування чоловіків. Їх знайшли в одному з міських хостелів.

Під час огляду місця тимчасового проживання правоохоронці вилучили 115 300 гривень, 1700 доларів та 2700 євро. Крім того, знайшли мобільний телефон і планшет, які, за попередніми даними, чоловіки придбали за викрадені гроші. Також вилучили одяг, у якому вони могли перебувати під час скоєння злочину.

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших аналогічних крадіжок. За попередньою інформацією, вилучена іноземна валюта також може бути здобута злочинним шляхом.

Слідчі за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка.

Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.