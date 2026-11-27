Фото: полиция Харьковской области

В Харькове двое мужчин похитили кассету с наличными с платежного терминала, расположенного на территории городского рынка. Сумма ущерба превышает 236 тысяч гривен. Полицейские задержали подозреваемых в хостеле и изъяли у них деньги и вещи, приобретенные, вероятно, за украденные средства

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, кража произошла 24 ноября около 14:40. К преступлению причастны 35-летний житель Харькова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, и 19-летний житель Харьковской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение мужчин. Их обнаружили в одном из городских хостелов.

При осмотре места временного проживания правоохранители изъяли 115 300 гривен, 1700 долларов и 2700 евро. Кроме того, нашли мобильный телефон и планшет, которые, по предварительным данным, мужчины приобрели за украденные деньги. Также изъяли одежду, в которой они могли находиться во время совершения преступления.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным кражам. По предварительной информации, изъятая иностранная валюта также может быть получена преступным путем.

Следователи процессуального руководства Новобаварской окружной прокуратуры Харькова открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

Оба мужчины были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.