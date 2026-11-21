Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Після влучання дрона виникла пожежа площею 250 кв.метрів. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частину технічного поверху будівлі.

Крім того, пошкоджені інші багатоквартирні та приватні будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та 148 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 19 локаціях.