Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара пострадали 11 человек, среди них двое детей.

После попадания дрона возник пожар площадью 250 кв.м. Огонь охватил квартиры на четвертом и пятом этажах и часть технического этажа здания.

Кроме того, повреждены другие многоквартирные и частные дома, дачные постройки и легковые автомобили.

Напомним, в ночь на 21 ноября РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и 148 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 19 локациях.