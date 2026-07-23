Фото: ДПСУ

На Сухому Лимані прикордонники разом із рибоохоронним патрулем спіймали місцевого жителя, який незаконно виловлював мідії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік на алюмінієвому човні й за допомогою звичайного сачка-шкеребка встиг витягти з води майже 90 тисяч мідій.

Нанесена шкода довкіллю сягає близько 300 тисяч гривень.

Усі мідії віддали на відповідальне зберігання, а човен із знаряддям лову вилучили як речові докази.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність – справу передали поліції.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали браконьєра, який біля ГЕС наловив риби на понад 6,3 млн грн.