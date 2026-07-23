На Одещині затримали браконьєра з уловом мідій на 300 тис. грн
На Сухому Лимані прикордонники разом із рибоохоронним патрулем спіймали місцевого жителя, який незаконно виловлював мідії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Чоловік на алюмінієвому човні й за допомогою звичайного сачка-шкеребка встиг витягти з води майже 90 тисяч мідій.
Нанесена шкода довкіллю сягає близько 300 тисяч гривень.
Усі мідії віддали на відповідальне зберігання, а човен із знаряддям лову вилучили як речові докази.
Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність – справу передали поліції.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали браконьєра, який біля ГЕС наловив риби на понад 6,3 млн грн.
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