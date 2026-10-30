Удар по вокзалу в Дніпрі: у лікарні помер чоловік, загиблих уже 15

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У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок російського удару по залізничному вокзалу у Дніпрі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 15 осіб. Серед них – 10 чоловіків та п'ятеро жінок.

У зв'язку з трагедією 30 жовтня на Дніпропетровщині оголошено день жалоби.

"Сьогодні у скорботі вся Дніпропетровщина. Пам’ятаємо кожне життя, яке забрала Росія", – зазначив Ганжа.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.