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28 жовтня 2026, 07:23

На Запоріжжі через ворожі атаки поранені двоє людей: за добу – 846 ударів

28 жовтня 2026, 07:23
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 846 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранені двоє людей.

Російські війська здійснили 17 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Новорозівці, Новотроїцькому, Жовтій Кручі, Листівці, Ясній Поляні, Сергіївці, Оріхову, Преображенці, Гіркому, Новоселівці та Копанях.

Також зафіксовано 619 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя та низка населених пунктів області.

Крім того, російські війська чотири рази обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню. Ще 206 артилерійських ударів припали на прифронтові населені пункти.

Упродовж доби надійшло 69 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська атакували Основ'янський район Харкова реактивним безпілотником. Поранено п'ятьох мирних жителів, серед яких – 4-річна дитина. Удар спричинив масштабну пожежу площею 2500 кв. м

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