Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині: пошкоджені гуртожиток, будинок та інфраструктура
З вечора та вночі 28 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Били безпілотниками, артилерією, авіабомбою та ракетою
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпровському районі внаслідок ударів пошкоджена інфраструктура.
У Синельниківському районі росіяни атакували Дубовиківську громаду. Там пошкоджений приватний будинок.
На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу, виникла пожежа.
У Кам'янському районі російські війська били по інфраструктурі П'ятихатської та Верхівцевської громад.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська атакували Основ'янський район Харкова реактивним безпілотником. Поранено п'ятьох мирних жителів, серед яких – 4-річна дитина. Удар спричинив масштабну пожежу площею 2500 кв. м.