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06 жовтня 2026, 21:11

На Харківщині поліція встановлює обставини можливого жорстокого поводження з тваринами

06 жовтня 2026, 21:11
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Фото ілюстративне
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Поліція Харківщини розпочала перевірку інформації, яка поширюється у соціальних мережах, щодо можливого жорстокого поводження з тваринами на території Дергачівської громади

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП у Харківській області.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, які можуть бути до неї причетні.

За результатами перевірки поліція ухвалить відповідне рішення відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.

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