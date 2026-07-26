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26 липня 2026, 12:15

На Черкащині чоловік кинув собак у мішок, побив їх та викинув на кладовище

26 липня 2026, 12:15
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Фото з відкритих джерел
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На Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось у селі Воронівка Черкаської області. Чоловік помістив двох безпородних собак, які проживали на цьому подвір’ї, до полімерного мішка та переніс їх на прилеглу територію сільського кладовища. Коли собаки були у мішку, він бив їх скляною пляшкою. На жаль, тварини загинули.

На суді чоловік визнав провину. Суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації тварин, оскільки вони загинули внаслідок злочину, та на підставі статті 75 КК України звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 39-річному жителю Одеси, який жорстоко вбив свого кота. Після того, як тварина померла, чоловік викинув її до сміттєвого бака.

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