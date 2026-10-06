В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства возможного жестокого обращения с животными

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Полиция Харьковщины начала проверку информации, которая распространяется в социальных сетях, о возможном жестоком обращении с животными на территории Дергачевского общества

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Ведомости по этому факту внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, которые могут быть к нему причастны.

По результатам проверки полиция примет соответствующее решение в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.