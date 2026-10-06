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06 жовтня 2026, 17:44

У Харкові чоловік викрав автомобіль з території підприємства: йому повідомили про підозру

06 жовтня 2026, 17:44
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловіку, який, за даними досудового розслідування, незаконно заволодів автомобілем на території одного з підприємств у Слобідському районі міста

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Власнику транспортного засобу завдано матеріальної шкоди на понад 132 тисячі гривень.

За даними слідства, чоловік перебував на території підприємства, де помітив припаркований автомобіль. Ключі від транспортного засобу власник залишив усередині салону.

Скориставшись вільним доступом до автомобіля, фігурант сів за кермо, завів двигун та без дозволу власника виїхав з території підприємства. Надалі він перемістив автомобіль в інше місце.

Унаслідок незаконного заволодіння транспортним засобом власнику завдано матеріальної шкоди на суму понад 132 тисячі гривень.

Слідчі провели необхідні процесуальні дії та зібрали докази причетності чоловіка до кримінального правопорушення.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо,що на Рівненщині двоє чоловіків постануть перед судом за побиття двох людей та незаконне заволодіння автомобілем. За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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