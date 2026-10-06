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06 октября 2026, 17:44

В Харькове мужчина угнал автомобиль с территории предприятия: ему сообщили о подозрении

06 октября 2026, 17:44
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове следователи сообщили о подозрении мужчине, который, по данным досудебного расследования, незаконно завладел автомобилем на территории одного из предприятий в Слободском районе города

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Владельцу транспортного средства нанесен материальный ущерб более чем на 132 тысячи гривен.

По данным следствия, мужчина находился на территории предприятия, где заметил припаркованный автомобиль. Ключи от транспортного средства владелец оставил внутри салона.

Воспользовавшись свободным доступом к автомобилю, фигурант сел за руль, завел двигатель и без разрешения владельца уехал с территории предприятия. В последствии он переместил автомобиль в другое место.

В результате незаконного завладения транспортным средством владельцу причинен материальный ущерб на сумму свыше 132 тысяч гривен.

Следователи провели необходимые процессуальные действия и собрали доказательства причастности мужчины к уголовному преступлению.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области двое мужчин предстанут перед судом за избиение двух человек и незаконное завладение автомобилем. За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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