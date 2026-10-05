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05 жовтня 2026, 18:43

У Харкові чоловік, якому довірили нагляд за квартирою, викрав прикраси

05 жовтня 2026, 18:43
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові 64-річному чоловіку повідомили про підозру у крадіжці ювелірних прикрас із квартири знайомої. Жінка, виїжджаючи за кордон, залишила йому ключі від помешкання та попросила наглядати за квартирою

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік скористався її відсутністю та викрав майно на понад 106 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, жінка перед від'їздом за кордон передала знайомому ключі від квартири, щоб він стежив за помешканням.

Однак, скориставшись відсутністю власниці, 64-річний чоловік, за даними слідства, викрав із житла золоті ланцюжки, каблучки, хрестики, сережки та інші ювелірні прикраси.

Надалі, як встановили правоохоронці, чоловік здав викрадені речі до ломбардів, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Загальна вартість ювелірних виробів, за даними поліції, становить 106 470 гривень.

Під час досудового розслідування слідчі встановили обставини крадіжки та причетність чоловіка до злочину.

Слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 повідомили 64-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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