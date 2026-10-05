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05 октября 2026, 18:43

В Харькове мужчина, которому доверили присмотр за квартирой, похитил украшения

05 октября 2026, 18:43
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове 64-летнему мужчине сообщили о подозрении в краже ювелирных украшений из знакомой квартиры. Женщина, выезжая за границу, оставила ему ключи от квартиры и попросила присматривать за квартирой

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, мужчина воспользовался ее отсутствием и похитил имущество более чем на 106 тысяч гривен.

По данным правоохранителей, женщина перед отъездом за границу передала знакомому ключи от квартиры, чтобы он следил за квартирой.

Однако, воспользовавшись отсутствием владелицы, 64-летний мужчина по данным следствия похитил из жилья золотые цепочки, кольца, крестики, серьги и другие ювелирные украшения.

В дальнейшем, как установили правоохранители, мужчина сдал похищенные вещи в ломбарды, а полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Общая стоимость ювелирных изделий, по данным полиции, составляет 106470 гривен.

В ходе досудебного расследования следователи установили обстоятельства кражи и причастности мужчины к преступлению.

Следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 сообщили 64-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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