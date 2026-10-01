На Київщині підліток загинув під колесами потяга

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередьно, 17-річний хлопець переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці. Його збив електропотяг, який їхав сполученням Коростень — Борщагівка. Машиніст подавав сигнал, проте уникнути трагедії не вдалось.

Підліток загинув на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця, який переїжджав залізничний пішохідний перехід на велосипеді.