Прикордонники вдарили дронами одразу по трьох групах росіян
Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Військові влучно дронами атакували одразу три групи окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу військових прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону. Вони виконують бойові завдання на Південно-Слобожанському напрямку.
Захисники влучно дронами атакували одразу три групи росіян.
"У результаті ударів знищено шістьох окупантів. Один із них намагався відштовхнути від себе оптоволоконний дрон, який не здетонував під час влучання. У результаті активних дій загарбника стався вибух", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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