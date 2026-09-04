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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант перебував у цивільних стосунках із 34-річною жінкою. Вони періодично проживали разом із його 5-річною донькою та її 8-річним сином. За даними слідства, зловмисник неодноразово вчиняв щодо хлопчика насильницькі дії сексуального характеру та зґвалтував його.

Намагаючись уникнути покарання, зловмисник змінив місце проживання, однак правоохоронці розшукали його та затримали.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітнього) та ч. 6 ст. 153 (насильницькі дії сексуального характеру) КК України.

Фігуранта взяли під варту, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Донькою чоловіка наразі опікуються соціальні служби. У межах розслідування також перевірять, чи не зазнала дівчинка насильства з боку батька.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.