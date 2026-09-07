Фото: ДБР

Правоохоронці викрили головного державного інспектора Тернопільської митниці, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За гроші посадовець обіцяв військовозобов’язаному безперешкодний вступ до коледжу з подальшим переведенням до університету задля отримання відстрочки від мобілізації.

Митник діяв у змові з поки невстановленими працівниками закладів освіти. За "пакетну послугу" він вимагав 5000 доларів, переконуючи клієнта, що самостійно вступити неможливо.

Схема охоплювала кілька етапів. Упродовж лютого – вересня 2026 року фігурант координував передачу документів, зв'язувався з представниками навчального закладу та особисто супроводжував чоловіка на вступні випробування. Після цього військовозобов’язаного зарахували на навчання, що дало йому законну відстрочку.

Також митник гарантував зарахування до Західноукраїнського національного університету після коледжу для збереження відстрочки.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, роботи, в автомобілі фігуранта та в приміщеннях закладів освіти, де вилучили речові докази.

Слідчі встановлюють причетних до незаконної схеми осіб, зокрема серед працівників навчальних закладів.

Нагадаємо, у Києві двоє ділків пропонували фіктивний вступ до вишу задля відстрочки від мобілізації. Фігурантів затримали.