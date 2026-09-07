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07 вересня 2026, 16:30

У Києві двоє ділків пропонували фіктивний вступ до вишу задля відстрочки від мобілізації

07 вересня 2026, 16:30
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Фото: поліція
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Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації. У столиці затримали двох киян, які обіцяли військовозобов’язаному "гарантоване" зарахування на денну форму навчання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За свої послуги фігуранти забажали 1500 доларів, посилаючись на нібито власні зв'язки у навчальному закладі. Вони також залякували призовника примусовою мобілізацією у разі відмови від "співпраці".

Правоохоронці затримали обох ділків під час отримання всієї суми хабаря.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили медсестру, яка організувала корупційну схему. Вона продавала висновок про потребу в догляді для відстрочки від мобілізації.

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