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ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися
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07 вересня 2026, 10:37

ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися

07 вересня 2026, 10:37
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Фото: Національна поліція
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У Яворівському районі Львівської області внаслідок ДТП травмувалися двоє 16-річних пасажирів квадроцикла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 вересня близько 16:10 в одному із сіл району.

За попередніми даними правоохоронців, 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням квадроциклом Odes із причепом. У причепі перебували двоє його односельців віком 16 років.

Унаслідок аварії пасажири випали з причепа та отримали травми. Медики діагностували у них переломи та забої.

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Рівненщині 16-річний мотоцикліст без шолома впав із байка і впав у кому. Правоохоронці встановили, що неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія. За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування.

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