ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 вересня близько 16:10 в одному із сіл району.

За попередніми даними правоохоронців, 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням квадроциклом Odes із причепом. У причепі перебували двоє його односельців віком 16 років.

Унаслідок аварії пасажири випали з причепа та отримали травми. Медики діагностували у них переломи та забої.

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Рівненщині 16-річний мотоцикліст без шолома впав із байка і впав у кому. Правоохоронці встановили, що неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія. За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування.