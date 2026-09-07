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У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в столиці з 00:00 10 вересня впроваджуються додаткові обмеження

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зокрема, у місті тимчасово забороняється проведення всіх розважальних і фізкультурно-спортивних масових заходів на відкритих територіях та у будівлях, не облаштованих укриттями.

Також зазначається, що при "жовтому" рівні небезпеки ЦНАПи та соціальні установи продовжуватимуть надавати послуги киянам.

Заклади освіти та медицини міста працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки.

Нагадаємо, з 10 вересня комендантська година в столиці буде скорочена та триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Також у столиці визначили нові правила роботи метрополітену та мостів через Дніпро під час "жовтого" та "червоного" рівнів загрози.