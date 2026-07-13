Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула 68-річна жінка
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину після загибелі цивільної жительки Херсонської області внаслідок російського обстрілу
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, 13 липня близько 05:00 військові РФ здійснили артилерійський обстріл села Новоронцовка Бериславського району. Унаслідок атаки загинула 68-річна жінка.
Розслідування розпочали за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки збройної агресії РФ та вживають заходів для фіксації воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил держави-агресора.
Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Херсонської області. Через російські атаки дістали поранення 18 людей.