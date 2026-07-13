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13 липня 2026, 09:27

Нічна атака на Запоріжжя: п'ятеро госпіталізованих, підліток та жінка – у важкому стані

13 липня 2026, 09:27
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Фото: ОВА
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Внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на 13 липня до лікарень госпіталізували п'ятьох поранених

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Двоє з постраждалих – 41-річна жінка та 15-річний хлопець – перебувають у важкому стані. За інформацією місцевих телеграм-каналів, вони вистрибнули з четвертого поверху палаючої багатоповерхівки.

Загалом на сьогодні у лікарнях обласного центру перебуває 71 людина, яка постраждала від російських атак. Вік пацієнтів – від 5 до 91 року.

Серед госпіталізованих 24 перебувають у тяжкому стані, зокрема четверо дітей. Стан однієї з них, 16-річної дівчини, лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, серед них – підліток.

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