Фото: ОВА

Внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на 13 липня до лікарень госпіталізували п'ятьох поранених

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Двоє з постраждалих – 41-річна жінка та 15-річний хлопець – перебувають у важкому стані. За інформацією місцевих телеграм-каналів, вони вистрибнули з четвертого поверху палаючої багатоповерхівки.

Загалом на сьогодні у лікарнях обласного центру перебуває 71 людина, яка постраждала від російських атак. Вік пацієнтів – від 5 до 91 року.

Серед госпіталізованих 24 перебувають у тяжкому стані, зокрема четверо дітей. Стан однієї з них, 16-річної дівчини, лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, серед них – підліток.