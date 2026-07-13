Нічна атака на Запоріжжя: п'ятеро госпіталізованих, підліток та жінка – у важкому стані
Внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на 13 липня до лікарень госпіталізували п'ятьох поранених
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Двоє з постраждалих – 41-річна жінка та 15-річний хлопець – перебувають у важкому стані. За інформацією місцевих телеграм-каналів, вони вистрибнули з четвертого поверху палаючої багатоповерхівки.
Загалом на сьогодні у лікарнях обласного центру перебуває 71 людина, яка постраждала від російських атак. Вік пацієнтів – від 5 до 91 року.
Серед госпіталізованих 24 перебувають у тяжкому стані, зокрема четверо дітей. Стан однієї з них, 16-річної дівчини, лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.
Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, серед них – підліток.