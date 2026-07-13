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13 липня 2026, 07:50

Росіяни майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені дитсадок, підприємство та будинки

13 липня 2026, 07:50
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Фото: ОВА
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В ніч на 13 липня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Сили ППО збили над регіоном 17 ворожих БпЛА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені дитячий садок, кафе, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі й сонячні панелі. Постраждав 59-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі ворог вдарив по Божедарівській та П'ятихатській громадах. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та підприємства, на місцях влучань виникли пожежі.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні будинки.

У Новопільській громаді на Криворіжжі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, серед них – підліток.

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