Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Роменській громаді ворожий БпЛА влучив у будинок, внаслідок чого загинули чотири людини: 76-річний чоловік, жінки 39 і 26 років, а також дівчинка віком 1,8 року. Травми різного ступеня отримали чоловіки 33, 35 та 62 років.

У Річківській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинула 49-річна жінка, отримав поранення 47-річний чоловік.

У Сумській громаді через влучання БпЛА травмован чоловіки 51 і 64 років, 18-річна дівчина та 23-річна жінка. Крім того, внаслідок удару ворожого КАБу постраждали чоловіки 31, 48, 49, 55 років, жінки 55, 55, 56, 65 років, а також дівчата 9, 11, 11, 13 і 14 років.

Також постраждалі є в інших громадах області. У Садівській громаді внаслідок влучання БпЛА поранені чоловіки 69 і 70 років та жінки 67 і 52 років. У Ворожбянській громаді безпілотник поцілив поруч із автомобілем, через що травмовані 55-річний чоловік та 53-річна жінка. У Білопільській громаді окупанти скинули вибухівку з дрона, травмувавши 53 та 63-річних чоловіків.

Нагадаємо, вночі 3 липня росіяни атакували безпілотниками місто Лозова Харківської області. Постраждали троє дітей та троє дорослих, людей діставали з понівеченого погреба.