Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: постраждали семеро людей

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Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу поранення дістали семеро людей. Троє постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, російські війська завдали ракетного удару по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками.

"На зараз семеро постраждалих, троє з них в лікарні, середні, не важкі, слава Богу", – зазначив Вілкул.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. За словами посадовця, рятувальники вже ліквідували пожежі, однак аварійно-рятувальна операція триває.

"Пожежі вже загашені, але продовжуємо аварійно-рятувальну операцію – дуже багато пошкоджень: вікна, балкони, перекрили газ та воду", – повідомив голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, упродовж дня 2 липня російські війська майже сорок разів атакували три райони Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще 9 зазнали поранень.