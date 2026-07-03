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03 липня 2026, 07:16

880 ударів по Запорізькій області за добу: серед 11 поранених – четверо дітей

03 липня 2026, 07:16
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 880 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення дістали 11 людей, серед них – четверо дітей.

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Крім того, ворог здійснив 25 авіаударів по Запоріжжю, Зарічному, Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Матвіївці, Таврійському, Одарівці, Розумівці, Новояковлівці, Оріхову, Микільському, Омельнику, Широкому, Ясній Поляні, Долинці, Копанях та Данилівці.

Ще 601 безпілотник різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя та понад 40 населених пунктів регіону.

Також російська армія завдала 253 артилерійських ударів по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці та інших.

Надійшло 171 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, упродовж дня 2 липня російські війська майже сорок разів атакували три райони Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще 9 зазнали поранень.

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