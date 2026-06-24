У Чернівцях викрили масштабну схему крадіжки газу на 87,5 млн грн

Фото: Faсebook/Сергій Корецький

У Чернівцях через самовільне підключення до газорозподільної системи багатоповерхового будинку завдано збитків щонайменше на 87,5 млн грн

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України"Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку та самовільно підключилися до газорозподільної мережі. Фактично вони викрадали газ, який використовувався для роботи місцевої котельні.

Корецький зазначив, що схему викрили фахівці з безпеки "Газмереж" та "Нафтогазу". Усі матеріали вже передані до правоохоронних органів, а компанія також планує вимагати компенсацію завданих збитків.

Він додав, що щороку втрати від крадіжок газу сягають мільярдів гривень. На тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі та потреби України в імпорті газу подібні дії завдають додаткової шкоди енергосистемі країни.

За словами Корецького, у "Нафтогазі" найближчим часом планують оприлюднити імена організаторів схеми. Він також нагадав, що подібні випадки можна повідомляти на гарячу лінію компанії.

Нагадаємо, в Дніпрі на закупівлі газу "нагріли" більше мільйону. В 2021 році навчальний заклад і товариство уклали договір на постачання природного газу. Згодом директор підприємства укладав додаткові угоди до договору, якими одночасно зменшував обсяги поставки газу та підвищував його вартість.