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24 червня 2026, 20:51

На Харківщині внаслідок ДТП травмувалися дві школярки на електросамокаті

24 червня 2026, 20:51
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та електросамоката постраждали дві неповнолітні дівчини

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Харківському районі.

Попередньо встановлено, що дві неповнолітні дівчини віком 12 та 13 років пересувалися на одному електросамокаті по проїжджій частині.

У цей час назустріч рухався вантажний автомобіль Ford. За попередніми даними, водій вантажівки виїжджав із-за повороту дороги. Помітивши дітей на електросамокаті на смузі зустрічного руху, чоловік застосував екстрене гальмування та намагався запобігти зіткненню. Однак дорожньо-транспортної пригоди уникнути не вдалося. За фактом ДТП триває перевірка.

Унаслідок автопригоди обидві неповнолітні отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Працівники ювенальної превенції склали на матір дівчини, яка керувала електросамокатом, адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також правоохоронці провели з родинами дівчат профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 20 травня на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.

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