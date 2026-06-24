На Харьковщине в результате ДТП травмировались две школьницы на электросамокате

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и электросамоката пострадали две несовершеннолетние девушки

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Харьковском районе.

Предварительно установлено, что две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 13 лет передвигались на одном электросамокате по проезжей части.

В это время навстречу двигался грузовой автомобиль Ford. По предварительным данным, водитель грузовика выезжал из-за поворота дороги. Заметив детей на электросамокате на полосе встречного движения, мужчина применил экстренное торможение и пытался предотвратить столкновение. Однако ДТП избежать не удалось. По факту ДТП идет проверка.

В результате аварии обе несовершеннолетние получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сотрудники ювенальной превенции составили на мать девушки, управлявшей электросамокатом, административный протокол по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также правоохранители провели с семьями девушек профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем.

Напомним, 20 мая во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.