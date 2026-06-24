У Кривому Розі чиновниця та підприємець завдали збитків бюджету на пів мільйона

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Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру працівниці відділу освіти та підприємцю, через дії яких міському бюджету завдано збитків на пів мільйона гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

В ході досудового розслідування встановлено, що у минулому році між відділом освіти та одним із підприємств було укладено угоду на 1,3 млн гривень, що передбачала капітальне оновлення та облаштування волейбольного майданчика на території ліцею в Кривому Розі.

Під час підготовки проєктно-кошторисної документації підприємець штучно збільшив ціну окремих будівельних матеріалів і відобразив завищені показники у документації. В свою чергу, посадовиця відділу освіти, не перевірила ринкову вартість використаних матеріалів, в результаті чого з бюджету було здійснено необґрунтовану оплату.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 ККУ.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти.