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24 червня 2026, 15:40

У Кривому Розі чиновниця та підприємець завдали збитків бюджету на пів мільйона

24 червня 2026, 15:40
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Фото ілюстративне
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Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру працівниці відділу освіти та підприємцю, через дії яких міському бюджету завдано збитків на пів мільйона гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

В ході досудового розслідування встановлено, що у минулому році між відділом освіти та одним із підприємств було укладено угоду на 1,3 млн гривень, що передбачала капітальне оновлення та облаштування волейбольного майданчика на території ліцею в Кривому Розі.

Під час підготовки проєктно-кошторисної документації підприємець штучно збільшив ціну окремих будівельних матеріалів і відобразив завищені показники у документації. В свою чергу, посадовиця відділу освіти, не перевірила ринкову вартість використаних матеріалів, в результаті чого з бюджету було здійснено необґрунтовану оплату.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 ККУ.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти.

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