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19 червня 2026, 16:47

Зґвалтував 13-річну дівчинку: на Харківщині судитимуть 19-річного родича

19 червня 2026, 16:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокуратура завершила досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який вчинив наругу над падчеркою свого дядька на Харківщині. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду

Про це повідомляє Офіс Генералього прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці січня 2026 року в одному з населених пунктів Берестинського району.

19-річний хлопець приїхав у гості до свого дядька та, дочекавшись, поки чоловіка не буде вдома, зґвалтував його 13-річну падчерку. Після скоєного погрожував дівчинці, аби вона нікому не розповідала про те, що сталося.
Через страх та побоювання потерпіла певний час мовчала, проте згодом наважилася розповісти про все матері. Жінка негайно звернулася до правоохоронців.



У березні 2026 року юнака викрили та повідомили про підозру. За клопотанням прокурора його було взято під варту.



Прокурори затвердили і направили до суду стосовно 19-річного хлопця обвинувальний акт за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Під час слідства обвинувачений зізнався у скоєному та щиро розкаявся.

Нагадаємо, що суд засудив 50-річного чоловіка, який упродовж двох років ґвалтував трьох малолітніх падчерок, до довічного ув’язнення.

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