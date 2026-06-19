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19 червня 2026, 15:59

Суд засудив ґвалтівника трьох падчерок до довічного ув’язнення

19 червня 2026, 15:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Суд засудив  50-річного чоловіка, який упродовж двох років ґвалтував трьох малолітніх падчерок, до довічного ув’язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд першої інстанції призначив йому 15 років позбавлення волі.

"Ми вважали таке покарання неспівмірним тяжкості скоєного та оскаржили вирок. Сьогодні я особисто підтримував обвинувачення в Харківському апеляційному суді. Наша позиція була принциповою: за злочини проти дітей не може бути поблажливост”, - повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд погодився з доводами прокуратури та змінив вирок на довічне ув’язнення.

Зазначається, що злочини відбувалися вночі в домі потерпілих, коли діти спали і були найбільш вразливими. Спочатку чоловік вчиняв сексуальне насильство над найстаршою дитиною, згодом перейшов до молодших.

Окрім того, Житомирщині прокуратура відстояла довічне позбавлення волі для 23-річного чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння проник до квартири жінки, зґвалтував її, вбив ножем її та її малолітню доньку, а потім підпалив помешкання, щоб знищити сліди.

Ще один довічний вирок днями отримав чоловік в Одесі, який зґвалтував і жорстоко вбив 7-річну сусідську дівчинку, а потім намагався приховати тіло у підвалі сусіднього будинку.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

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