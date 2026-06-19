Суд засудив ґвалтівника трьох падчерок до довічного ув’язнення

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд засудив 50-річного чоловіка, який упродовж двох років ґвалтував трьох малолітніх падчерок, до довічного ув’язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Суд першої інстанції призначив йому 15 років позбавлення волі.

"Ми вважали таке покарання неспівмірним тяжкості скоєного та оскаржили вирок. Сьогодні я особисто підтримував обвинувачення в Харківському апеляційному суді. Наша позиція була принциповою: за злочини проти дітей не може бути поблажливост”, - повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд погодився з доводами прокуратури та змінив вирок на довічне ув’язнення.

Зазначається, що злочини відбувалися вночі в домі потерпілих, коли діти спали і були найбільш вразливими. Спочатку чоловік вчиняв сексуальне насильство над найстаршою дитиною, згодом перейшов до молодших.

Окрім того, Житомирщині прокуратура відстояла довічне позбавлення волі для 23-річного чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння проник до квартири жінки, зґвалтував її, вбив ножем її та її малолітню доньку, а потім підпалив помешкання, щоб знищити сліди.

Ще один довічний вирок днями отримав чоловік в Одесі, який зґвалтував і жорстоко вбив 7-річну сусідську дівчинку, а потім намагався приховати тіло у підвалі сусіднього будинку.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.