Ранкова атака на Павлоград: кількість поранених зросла
Ворог атакував Павлоград 19 червня приблизно о 7:00 безпілотником, попередньо "Гербера"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Росіяни поцілили по житловому будинку. Внаслідок удару загинула дитина. Кількість поранених збільшилась до двох – їх доставили до лікарні.
Знищений будинок, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні оселі.
Нагадаємо, через ворожу атаку у Павлограді загинула 8-річна дівчинка, раніше повідомлялося про 49-річну постраждалу жінку.
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Масова ДТП на об'їзній Вінниці: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків, шестеро постраждалих
19 червня 2026, 10:4552 кг психотропів і тонни прекурсорів: на Буковині викрили наркоцех
19 червня 2026, 10:30На Хмельниччині далекобійник заманив у фуру 13-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
19 червня 2026, 10:03Погрожували вбити дітей: двох військових РФ засудили за зґвалтування жінки на Донеччині
19 червня 2026, 09:54На трасі на Київщині автомобіль влетів у відбійник: є постраждалі
19 червня 2026, 09:46Зеленський після "Рамштайну": РФ може посилити удари по Україні
19 червня 2026, 09:45На Полтавщині у річці Грунь виявили тіло 23-річного хлопця
19 червня 2026, 09:38У Дніпрі чоловік випав з 4-го поверху: його врятував навіс над під’їздом
19 червня 2026, 09:29У Києві 20-річна дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь
19 червня 2026, 09:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »