Фото: ОВА

У пʼятницю, 19 червня, російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинився південь регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Через ворожі удари виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники ліквідували пожежу.

На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення, одну постраждалу особу госпіталізували.

На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російські безпілотники атакували два іноземних цивільних судна в акваторії Чорного моря, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс.