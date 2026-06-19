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19 червня 2026, 11:16

Ворог двічі атакував автобуси у Херсоні: постраждали семеро людей

19 червня 2026, 11:16
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Фото: МВА
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Вранці 19 червня протягом однієї години в Корабельному районі Херсона під удари ворожих безпілотників потрапили два автобуси на одному з маршрутів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Близько 07:30 ворожий дрон поцілив поблизу маршрутки. Внаслідок вибуху постраждали люди, які перебували на зупинці. Кількість поранених зросла до семи людей. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

До чотирьох раніше ушпиталених херсонців додалася 35-річна жінка. Вона звернулася до лікарні з мінно-вибуховою травмою, наразі медики проводять її дообстеження.

Також до медиків звернулись двоє жінок 61 і 54 років. У них – вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес.

Невдовзі окупанти атакували ще один автобус у районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На фото – пошкоджений ворожими дронами транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "швидка" доставила до лікарні чотирьох постраждалих: 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років.

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