Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З вікна будинку на проспекті Новобаварському, з четвертого поверху, випав чотирирічний хлопчик. Від отриманих травм він помер в автомобілі "швидкої".

Встановлено, що на момент нещасного випадку 29-річна матір залишила сина та його дворічну сестру вдома самих. Жінку затримали, їй загрожує відповідальність за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною та залишення в небезпеці.

Слідчі відкрили кілька кримінальних проваджень, зокрема за фактом нещасного випадку.

Крім того, перевіряється інформація щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків окремими посадовцями, які мали контролювати умови проживання сім’ї.

Усі обставини події наразі встановлюються.

