08 травня 2026, 15:59

Трагедія у Харкові: з’явились подробиці загибелі 4-річного хлопчика

Фото: Офіс Генерального прокурора
У Харкові загинув 4-річний хлопчик, а його маленька сестра ледь не померла від зневоднення у замкненій квартирі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова 29-річній жінці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у завідомому залишенні без допомоги малолітньої дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 7 травня 2026 року близько 13:20 у квартирі будинку на проспекті Ново-Баварському 4-річний хлопчик залишився без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою.

Попередньо, дитина піднялася на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна четвертого поверху. Від отриманих травм хлопчик помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, під час невідкладних слідчих дій потрапили до зачиненої квартири та виявили там ще одну дитину - дівчинку 2023 року народження. Вона мала ознаки зневоднення, їй надали медичну допомогу.

За інформацією слідства, мати залишила дітей самих удома та пішла. Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що у Харкові через падіння з вікна загинув 4-річний хлопчик. Трагедія сталася 7 травня у Новобаварському районі Харкова.

